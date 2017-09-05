«Зенит» приостановил продажу билетов на игру с «Уфой» из-за возможного переноса

«Зенит» сообщил о временном прекращении продажи билетов на ближайший домашний матч с «Уфой». Это связано с возможным переносом даты проведения встречи 10-го тура Премьер-Лиги.
«Обращаем внимание, что ранее приобретённые билеты на матч с «Уфой» будут действительны для посещения стадиона «Санкт-Петербург». Информация о продолжении реализации билетов и точной дате проведения матча будет опубликована дополнительно», — говорится на официальном сайте «Зенита».
Изначально матч «Зенит» — «Уфа» планировалось провести 17 сентября.
Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» перенесён с 26 на 27 ноября