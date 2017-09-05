Азар: хотел бы, чтобы Коста вернулся, однако я не принимаю таких решений

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что был бы рад возвращению в расположение команды нападающего Диего Косты. Испанский футболист пропустил предсезонную подготовку синих и отказывается возвращаться в клуб, так как конфликтует с главным тренером Антонио Конте и хочет вернуться в «Атлетико».
«Мы с Диего играли вместе три года и выиграли всё за исключением Лиги чемпионов. Играть с ним — одно удовольствие, это высококлассный игрок и прекрасный человек. Я бы хотел, чтобы он вернулся, однако я не принимаю таких решений. Надеюсь, он сможет найти решение, благодаря которому мы вскоре сможем снова увидеть его на поле», — цитирует Азара SBS.
Азар: хочу победить во всех турнирах, но Лига чемпионов стоит особняком