Оганесян предложил руководителям «Арарата» выкупить клуб, но получил отказ

Как стало известно «Чемпионату», учредитель «Арарата» Валерий Оганесян, который на данный момент находится в Грузии, направил своих представителей в Москву на переговоры с нынешними руководителями клуба. Экс-президент московской команды предложил им выкупить права на владение «Араратом», единственным учредителем которого является он сам.
Нынешние руководители и спонсоры клуба от этой идеи отказались и вышли из проекта, но при этом рассчитались с тренерским штабом, игроками и с администрацией футбольного клуба.
Напомним, ранее появилась информация, что «Арарат» в скором времени будет расформирован, а ближайшая домашняя игра с «Рязанью» станет последней для столичной команды. В конце августа в «Арарате» сообщили, что Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей и покинул Россию.