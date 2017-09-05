Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Гибралтаром

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 с командой Гибралтара.
Россия: Митрюшкин, Лихачёв, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев, Зуев, Обляков, Жигулёв, Ланин, Мелкадзе.
Запасные: Лещук, Довбня, Баринов, Фомин, Бакаев, Безденежных, Чалов.
Матч молодёжных сборных России и Гибралтара состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Следить за ходом матча можно на «Чемпионате».
В стартовом матче отборочного раунда подопечные Евгения Бушманова дома сыграли вничью с командой Армении (0:0).