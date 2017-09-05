Глава «Севильи»: не смогли договориться с Йоветичем из-за его высокой зарплаты

Президент «Севильи» Хосе Кастро рассказал, почему клубу прошедшим летом не удалось выкупить у «Интера» контракт Стевана Йоветича, который провёл в андалузской команде вторую половину прошлого сезона. В итоге черногорец ушёл в «Монако».
«Мы вели переговоры по Йоветичу в течение нескольких недель, но не смогли договориться из-за его высокой зарплаты. Кроме того, мы уже приобрели Луиса Мурьеля. Также не забывайте, что у нас в атаке есть Виссам Бен-Йедер и Карлос Фернандес», — цитирует Кастро Football Italia.
Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года