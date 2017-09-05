Путин проведёт встречу с президентом ФИФА Инфантино в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин 9 сентября посетит стадион «Лужники» в Москве, где встретится с главой ФИФА Джанни Инфантино, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский лидер и глава ФИФА примут участие в церемонии, символизирующей начало тура кубка, который получит победитель ЧМ-2018 в России.
«Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно», — приводит слова Пескова «Лайф».
В «Лужниках» пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира—2018, три игры группового этапа, матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.
Путин провёл встречу с президентом ФИФА Инфантино