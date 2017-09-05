Болельщики «Арсенала» назвали Колашинаца лучшим игроком команды в августе

Болельщики «Арсенала» назвали защитника Зеада Колашинаца лучшим игроком команды в августе. По итогам опроса на официальном сайте «канониров» боснийский футболист набрал 50% голосов фанатов, обогнав форварда Александра Ляказетта (26%) и вратаря Петра Чеха (24%).
В августе Колашинац провёл три официальных матча за «Арсенал» в английской Премьер-лиге и Суперкубке Англии, отметившись одним голом и одной голевой передачей. 24-летний футболист перешёл в лондонский клуб из «Шальке» минувшим летом на правах свободного агента.
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