Первые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут весной

В Екатеринбурге на реконструированном к чемпионату мира — 2018 Центральном стадионе весной следующего года пройдут три тестовых матча, заявил замминистра спорта России Павел Новиков. По его словам, планы ещё не утверждены, но ориентировочно игры состоятся в марте и апреле. Какие команды сыграют на обновленной площадке и приедет ли на один из матчей сборная России по футболу, он уточнить не смог.
По словам гендиректора группы «Синара» Михаила Ходоровского, работы на Центральном стадионе, где состоятся четыре матча чемпионата мира, идут с опережением графика и закончатся в конце этого года. Замминистра Павел Новиков на это заметил, что Екатеринбург — «самый успешный город в отношении подготовки к чемпионату мира по футболу».
«У нас такого давно не было, чтобы мы перевыполняли график, осваивали вовремя средства и даже немного экономили. Здесь очень ответственно относятся к подготовке. Все на очень высоком уровне», — заявил замглавы министерства, слова которого приводит Znak.com.
7 сентября готовность объектов Екатеринбурга к ЧМ-2018 в очередной раз должна будет проверить комиссия ФИФА.