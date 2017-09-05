Вышел восьмой выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек».
Ведущая Даша каждую неделю рассматривает важные спортивные события глазами девушки, которая ничего не понимает в спорте.
В очередном выпуске:
— победа сборной России по волейболу на чемпионате Европы;
— российский боксёр Денис Лебедев решил стать депутатом;
— пловец Майкл Фелпс предложил бойцу UFC Конору Макгрегору посоревноваться в плавании.
Восьмой выпуск программы «Неделя спорта глазами девушек» можно посмотреть на «Чемпионате».