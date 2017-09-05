Сборная Южной Кореи вышла на чемпионат мира в России

В матче 10-го тура группы A азиатской квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Южной Кореи в гостях сыграла вничью со счётом 0:0 с командой Узбекистана и финишировала на втором месте в группе.
Таким образом, южнокорейская национальная команда завоевала путёвку на чемпионат мира в России.
Ранее на чемпионат мира — 2018 квалифицировались сборные России (как страна — организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики и Бельгии.
Сборная Узбекистана заняла четвёртое место в группе, уступив третью строчку команде Сирии по дополнительным показателям.
В другом матче группы A сборная Китая одержала волевую победу над командой Катара (2:1), забив победный гол, играя вдесятером после удаления.
Итоговое турнирное положение в группе A: 1. Иран — 22 очка; 2. Южная Корея — 15; 3. Сирия — 13; 4. Узбекистан — 13; 5. Китай — 12; 6. Катар — 7.