Сёмин: отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и И. Денисовым

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги контрольного матча с «Анкараном» (4:1) на сборе в Австрии.
«Закончили сборы хорошим матчем. Важно, что обошлось без травм. Футболисты выполнили требуемый объём работы. Нагрузку получили ребята, у которых было не так много игрового времени. Ну а мы получили информацию, кто и в каком состоянии находится. В целом, я доволен сбором. Теперь нас ждут регулярные матчи и восстановительные занятия.
В первом тайме отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым. Во втором Эдер немного подсел физически. С другой стороны, игра поменялась, потому что счёт был уже крупный", — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».
Гол Эдера помог «Локомотиву» разгромить «Анкаран» в контрольном матче