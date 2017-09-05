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Сёмин: отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и И. Денисовым

5 сентября 2017, вторник. 20:07 Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги контрольного матча с «Анкараном» (4:1) на сборе в Австрии.

«Закончили сборы хорошим матчем. Важно, что обошлось без травм. Футболисты выполнили требуемый объём работы. Нагрузку получили ребята, у которых было не так много игрового времени. Ну а мы получили информацию, кто и в каком состоянии находится. В целом, я доволен сбором. Теперь нас ждут регулярные матчи и восстановительные занятия.

В первом тайме отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и Денисовым. Во втором Эдер немного подсел физически. С другой стороны, игра поменялась, потому что счёт был уже крупный", — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».

Гол Эдера помог «Локомотиву» разгромить «Анкаран» в контрольном матче
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Антонио Эдер Игорь Денисов Мануэл Фернандеш Юрий Сёмин
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
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