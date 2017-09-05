Уилкинс: продажа Матича в «МЮ» — это худшее решение «Челси» на моей памяти

Бывший игрок «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс раскритиковал решение синих продать полузащитника Неманью Матича «красным дьяволам» в летнее трансферное окно.
«Продажа Матича — это худшее решение „Челси“ на моей памяти. Этот парень был невероятно важен для „Челси“, играя рядом с Канте, помог клубу выиграть титул, и вы продаёте его одному из конкурентов… Не могу понять, почему „Челси“ отдал его „МЮ“. Он был выдающимся игроком в Лондоне, и сейчас мы видим, как он разгрузил Поля Погба», — цитирует Уилкинса Sky Sports.
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