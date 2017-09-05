Молодёжная сборная России разгромила команду Гибралтара в Туле

Молодёжная сборная России одержала первую победу в рамках отборочного этапа ЧЕ-2019 U21.
Подопечные Евгения Бушманова в Туле со счётом 3:0 разгромили молодёжную сборную Гибралтара. В конце первого тайма Александр Зуев вывел россиян вперёд, на 71-й минуте Аяз Гулиев закрепил преимущество хозяев поля, а в конце второго тайма окончательный результат установил вышедший на замену Фёдор Чалов.
Сборная России, стартовавшая в отборе с домашней ничьей с Арменией (0:0), следующий матч проведёт 6 октября на своём поле с командой Австрии.