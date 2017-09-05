Сегодня вечером в Москву из Бразилии прибыл новичок «Спартака» Педро Роша, который несколько дней назад подписал с москвичами контракт на четыре года.
Прямо из аэропорта бразильский футболист отправился на «Открытие Арену», где генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в торжественной обстановке вручил новобранцу команды футболку с 99-м номером.
После небольшой фотосессии Роше провели экскурсию по Залу славы красно-белых. Также 22-летний хавбек побывал в домашней раздевалке «Спартака» и воспользовался возможностью выйти на поле, чтобы пожонглировать мячом.
«Дорога из Бразилии, с двумя пересадками, заняла 40 часов. Но мне хотелось как можно скорее познакомиться с клубом и стадионом, поэтому я решил не откладывать знакомство на следующий день. До приезда в Россию я, конечно, знал о «Спартаке», что это лучший российский клуб, а побывав в музее, ещё раз в этом убедился. Буду счастлив помочь команде в первенстве и Лиге чемпионов. Думаю, сыграть в главном европейском турнире — мечта каждого футболиста», — цитирует Рошу сайт «Спартака».
Завтра утром бразильский полузащитник проведёт в Тарасовке первую тренировку с новыми партнёрами по команде.
Новичок «Спартака» Роша прибыл в Москву и получил футболку с 99-м номером