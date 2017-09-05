Венгер выступает за отмену трансферного окна в январе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что январское трансферное окно необходимо отменить.
Французский специалист считает, что футболисты, которые хотели уйти летом, в октябре начинают задумываться о планах на январь, когда могут сменить клуб.
«Сейчас трансферное окно закрыто. В сентябре всё будет в порядке. Но уже в октябре некоторые игроки начнут думать, куда им отправиться в январе. Мы здесь, чтобы развлекать людей. Вы можете делать это только с теми, кто хочет добиться чего-то вместе. А не с людьми, которые, когда что-то идёт не так, думают: „Куда я могу пойти дальше?“. Идеальный вариант — трансферный период закрывается за 48 часов до первого матча и закрыт полностью, пока сезон не закончится», — приводит слова Венгера Manchester Evening News со ссылкой на beIN Sports.