М. Щенников: сейчас Жора не зацикливается на обороне — отсюда результативность

Вице-чемпион Олимпийских игр — 1996 в спортивной ходьбе на 50 км Михаил Щенников рассказал, как его сыну Георгию Щенникову удалось так резко прибавить в результативности в текущем сезоне. 26-летний защитник ЦСКА забил уже 3 гола в 10 матчах.
«Просто Жора сейчас не зацикливается на обороне и довольно часто подключается к атаке. Отсюда и такая результативность. Скажем так, он и в защите действует, и нападающим помогает. Благо физические кондиции позволяют ему выполнять серьёзный объём работы. Недавно у сына родилась дочь. Так что теперь я дважды дед. Старшему ребёнку Жоры, Даниилу, три года, а теперь на свет появилась Ульяна. Всё как по заказу! Спасибо сыну, осчастливил нас с супругой!
Забитые голы и рождение дочки — это чистое совпадение. Но приятное. Вообще, сын действительно играет здорово в этом сезоне. Набрал очень хорошую форму. Дай бог, чтобы травмы обходили его стороной. Событие в семье ни в коем случае не будет отвлекать его от футбола! Есть бабушки, дедушки, няни… Разберёмся. Я с удовольствием буду заниматься с внучкой», — сказал Михаил Щенников в интервью «Столице С».