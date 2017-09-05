Сборная Саудовской Аравии — восьмой участник чемпионата мира в России

В матче 10-го тура группы B азиатского отборочного турнира чемпионата мира — 2018 сборная Саудовской Аравии с минимальным счётом обыграла команду Японии. Единственный гол на 63-й минуте забил Фахад Аль-Муваллад. Сборная Саудовской Аравии заняла второе место в группе и завоевала путёвку на чемпионат мира в России.
Ранее на чемпионат мира — 2018 квалифицировались сборные России (как страна — организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.
Третье место в группе из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей заняла сборная Австралии, которая сыграет в стыковых матчах с командой Сирии. Победившая сборная выйдет в межконтинентальные стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира — 2018.
Итоговое турнирное положение в группе B: 1. Япония — 20 очков; 2. Саудовская Аравия — 19; 3. Австралия — 19; 4. ОАЭ — 13; 5. Ирак — 11; 6. Таиланд — 2.