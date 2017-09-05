Суркисы ведут переговоры о проведении матча «Мариуполь» — «Динамо» К

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и его брат Григорий ведут переговоры о проведении матча 7-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» — «Динамо», сообщает издание «Украинская правда».
«Динамо» отказалось ехать на матч, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что киевскому клубу не предоставили письменных гарантий безопасности силовых структур на матче в Мариуполе.
Братья Суркисы уже встретились с президентом украинской Премьер-лиги Владимиром Генинсоном. На этой встрече Генинсону предложили внести ходатайство от УПЛ в комитет Федерации футбола Украины, чтобы матч «Мариуполь» — «Динамо» был проведён 20 сентября и киевскому клубу не причисляли техническое поражение.
Также сообщается, что в ФФУ готовы пойти на уступки «Динамо» и перенести игру, но только в том случае, если киевский клуб договорится с другими командами УПЛ и «Мариуполем».
«Динамо» грозит техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь. Решение по этому вопросу будет принято регламентным комитетом ФФУ 7 сентября.