175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Суркисы ведут переговоры о проведении матча «Мариуполь» — «Динамо» К

5 сентября 2017, вторник. 22:27 Футбол

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и его брат Григорий ведут переговоры о проведении матча 7-го тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» — «Динамо», сообщает издание «Украинская правда».

«Динамо» отказалось ехать на матч, который должен был состояться 27 августа, мотивируя это решение тем, что киевскому клубу не предоставили письменных гарантий безопасности силовых структур на матче в Мариуполе.

Братья Суркисы уже встретились с президентом украинской Премьер-лиги Владимиром Генинсоном. На этой встрече Генинсону предложили внести ходатайство от УПЛ в комитет Федерации футбола Украины, чтобы матч «Мариуполь» — «Динамо» был проведён 20 сентября и киевскому клубу не причисляли техническое поражение.

Также сообщается, что в ФФУ готовы пойти на уступки «Динамо» и перенести игру, но только в том случае, если киевский клуб договорится с другими командами УПЛ и «Мариуполем».

«Динамо» грозит техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь. Решение по этому вопросу будет принято регламентным комитетом ФФУ 7 сентября.

Киевскому «Динамо» засчитают техническое поражение за неявку на матч в Мариуполь
Источник: Украинская правда Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Мариуполь
Новости. Футбол
5 сентября 2017, вторник
22:32 Пеле: Коутиньо не нужно перебираться в Испанию для развития карьеры
22:27 Суркисы ведут переговоры о проведении матча «Мариуполь» — «Динамо» К
22:26 Сборная Саудовской Аравии — восьмой участник чемпионата мира в России
22:20 М. Щенников: сейчас Жора не зацикливается на обороне — отсюда результативность
22:01 Зуев: даже у больших мастеров бывают игры, когда не везёт
21:57 Чалов: большое спасибо болельщикам, победили благодаря им
21:46 Тренер молодёжной сборной Гибралтара гордится игроками после матча с Россией
21:45 Бушманов: не могу сказать, что критика Мутко повлияла на подготовку к игре
21:42 Венгер выступает за отмену трансферного окна в январе
21:42 Гулиев: молодёжной сборной России надо поправлять реализацию
21:31 У. Дембеле: Мбаппе пытался успокоить меня, когда трансфер в «Барсу» застопорился
21:05 Новичок «Спартака» Роша прибыл в Москву и получил футболку с 99-м номером
20:55 Молодёжная сборная России разгромила команду Гибралтара в Туле
20:44 «Монако» получил награду Ассоциации европейских клубов
20:40 Уилкинс: продажа Матича в «МЮ» — худшее решение «Челси» на моей памяти
20:16 Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии
20:07 Сёмин: отмечу хорошие связки Эдера с Фернандешем и И. Денисовым
19:58 Сборная Южной Кореи вышла на чемпионат мира в России
19:58 Дубля Азмуна не хватило Ирану для победы над Сирией в квалификации ЧМ-2018
19:27 «Локомотив» объявил заявку на Лигу Европы
19:21 Киммих повторил достижение Беккенбауэра в сборной Германии
19:08 Восьмой выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек»
19:03 Гол Эдера помог «Локомотиву» разгромить «Анкаран» в контрольном матче
18:53 Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» вышел в 1/4 финала Кубка Словении
18:47 Первые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдут весной
18:47 Рекордная сухая серия сборной Ирана в отборе ЧМ прервалась спустя 1121 минуту
18:36 Болельщики «Арсенала» назвали Колашинаца лучшим игроком команды в августе
18:29 Путин проведёт встречу с президентом ФИФА Инфантино в «Лужниках»
18:19 Газизов: если «Зенит» попросит перенести матч, «Уфа» готова пойти навстречу
18:17 Глава «Севильи»: не смогли договориться с Йоветичем из-за его высокой зарплаты
17:58 Клайн из-за травмы спины не сможет помочь «Ливерпулю» в ближайшие месяцы
17:56 Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Гибралтаром
17:50 Салах назван лучшим игроком «Ливерпуля» в августе
17:38 Джонс: повезло, что у «Манчестер Юнайтед» есть такой игрок, как Рашфорд
17:31 Оганесян предложил руководителям «Арарата» выкупить клуб, но получил отказ
17:29 Швец: Черчесов оставил приятные впечатления о себе, хороший тренер
17:17 Назаров: нет разницы, проиграет «Зенит» «Спартаку» в воскресенье или понедельник
17:10 Азар: хотел бы, чтобы Коста вернулся, однако я не принимаю таких решений
16:50 «Зенит» приостановил продажу билетов на игру с «Уфой» из-за возможного переноса
16:35 Ван Перси выступил с заявлением о своей травме
16:30 Алдервейрелд может перейти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»
16:13 Ла Лига сделала пост в «Фейсбуке» о дебюте Карпина в Испании 23 года назад
16:03 Агент Измайлова: Марат рассказал про ситуацию в «Арарате», уже ищем новый клуб
15:49 Лебеденко: закрытие «Арарата»? Слухи ходят, ждём, что будет дальше
15:45 Ребко: «Арарата» больше не будет? Скоро всё узнаете
Все новости RSS
Партнерский контент