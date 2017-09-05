Пеле: Коутиньо не нужно перебираться в Испанию для развития карьеры

Легендарный бразильский нападающий Пеле поделился мыслями о ситуации с полузащитником Филиппе Коутиньо, которого в летнее трансферное окно «Ливерпуль» отказался продать «Барселоне».
«Нужно ли Коутиньо перебираться в Испанию для развития своей карьеры? Нет. Необязательно постоянно менять команды, чтобы доказывать свой уровень. Всё зависит от того, как ты воспользуешься своими шансами. Коутиньо — игрок, на которого все должны обратить внимание, потому что он великолепен в своей команде», — сказал Пеле в интервью Marca.
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