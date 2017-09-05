Сборная Украины проиграла Исландии, Турция одержала победу над Хорватией

Сборная Украины на выезде уступила команде Исландии в матче восьмого тура группового этапа квалификации ЧМ-2018. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 47-й минуте Арон Гуннарссон совершил рывок по флангу и прострелил в штрафную — Йоханн Гудмундссон столкнулся с Андреем Пятовым, мяч отскочил к Гилфи Сигурдссону, который поразил пустые ворота. На 66-й минуте Гудмундссон прострелил в штрафную, Йон Бодварссон аккуратно скинул мяч на Сигурдссона, который пробил в нижний угол украинцев — и Пятов не выручил.
В другом матче группы I сборная Турции одержала первую победу под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, со счётом 1:0 победив Хорватию благодаря мячу Дженка Тосуна.
В игре аутсайдеров квартета I сборная Финляндии на выезде одолела Косово (1:0). Единственный гол забил Теэму Пукки.
Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия – 16 очков (8 матчей); 2. Исландия – 16 (8); 3. Турция – 14 (8); 4. Украина – 14 (8); 5. Финляндия – 7 (8); 6. Косово – 1 (8).