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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Украины проиграла Исландии, Турция одержала победу над Хорватией

5 сентября 2017, вторник. 23:37 Футбол

Сборная Украины на выезде уступила команде Исландии в матче восьмого тура группового этапа квалификации ЧМ-2018. Встреча прошла в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 47-й минуте Арон Гуннарссон совершил рывок по флангу и прострелил в штрафную — Йоханн Гудмундссон столкнулся с Андреем Пятовым, мяч отскочил к Гилфи Сигурдссону, который поразил пустые ворота. На 66-й минуте Гудмундссон прострелил в штрафную, Йон Бодварссон аккуратно скинул мяч на Сигурдссона, который пробил в нижний угол украинцев — и Пятов не выручил.

В другом матче группы I сборная Турции одержала первую победу под руководством бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, со счётом 1:0 победив Хорватию благодаря мячу Дженка Тосуна.

В игре аутсайдеров квартета I сборная Финляндии на выезде одолела Косово (1:0). Единственный гол забил Теэму Пукки.

ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Исландия
2 : 0
Украина
1:0 – Сигурдссон – 47, 2:0 – Сигурдссон – 66
ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Турция
1 : 0
Хорватия
1:0 – Тосун – 75
ЧМ-2018 - Европа. Группа I. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Косово
0 : 1
Финляндия
0:1 – Пукки – 83

Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия – 16 очков (8 матчей); 2. Исландия – 16 (8); 3. Турция – 14 (8); 4. Украина – 14 (8); 5. Финляндия – 7 (8); 6. Косово – 1 (8).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная Косово — Футбол Сборная Турции — Футбол Сборная Украины — Футбол Сборная Финляндии - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Мирча Луческу
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