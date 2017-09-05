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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сербия обыграла Ирландию, Уэльс — Молдавию, а Австрия сыграла вничью с Грузией

5 сентября 2017, вторник. 23:39 Футбол

В матче 8-го тура группы D европейской квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Сербии в гостях с минимальным счётом обыграла команду Ирландии. Единственный гол на 55-й минуте забил Александар Коларов. На 68-й минуте сербы остались вдесятером — с поля был удалён Никола Максимович. Тем не менее подопечные Славолюба Муслина довели дело до победы и возглавляют таблицу группы.

В другом матче группы сборная Уэльса в гостях обыграла со счётом 2:0 команду Молдавии. Валлийская команда открыла счёт за 10 минут до конца основного времени второго тайма — точным ударом отметился Хал Робсон-Кану. В компенсированное время Аарон Рэмси установил окончательный результат. Благодаря этой победе сборная Уэльса поднялась на второе место и на одно очко опережает ирландцев.

Сборная Австрии на своём поле не сумела выиграть у команду Грузии. Встреча завершилась вничью 1:1. На 8-й минуте гости вышли вперёд — отличился Валериан Гвилия, которому ассистировал полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе. Незадолго до конца первого тайма Луис Шауб счёт сравнял. Больше голов забито не было.

Турнирное положение в группе D: 1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 14; 3. Ирландия — 13; 4. Австрия — 9; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.

ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Ирландия
0 : 1
Сербия
0:1 – Коларов – 55
Удаления: нет – Максимович, 68
ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Молдавия
0 : 2
Уэльс
0:1 – Робсон-Кану – 80, 0:2 – Рэмси – 90+3
ЧМ-2018 - Европа. Группа D. 8-й тур
05 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Австрия
1 : 1
Грузия
0:1 – Гвилия – 8, 1:1 – Шауб – 43
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Австрии — Футбол Сборная Грузии - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Сборная Молдавии - Футбол Сборная Сербии - Футбол Сборная Уэльса — Футбол Джано Ананидзе
Новости. Чемпионат мира 2018
5 сентября 2017, вторник
23:39 Сербия обыграла Ирландию, Уэльс — Молдавию, а Австрия сыграла вничью с Грузией
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