Экс-нападающий ЦСКА Страндберг оформил хет-трик за молодёжную сборную Швеции

Нападающий Карлос Страндберг, проведший два года в ЦСКА, стал героем матча квалификационного раунда молодёжного чемпионата мира между сборными Швеции и Кипра. Шведский бомбардир оформил хет-трик, а его команда одержала победу со счётом 4:1.
Шведская сборная провела первый матч в группе 6, где лидируют бельгийцы, набравшие четыре очка в двух играх. По три очка также у венгров и киприотов.
Страндберг не сумел закрепиться в основе ЦСКА и покинул команду в январе 2017 года. «Брюгге» отдал за него «армейцам» около € 1,5 млн. Недавно было объявлено о переходе Карлоса в «Мальмё».
Бывший нападающий ЦСКА Страндберг стал игроком «Мальмё»