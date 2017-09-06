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Экс-нападающий ЦСКА Страндберг оформил хет-трик за молодёжную сборную Швеции

6 сентября 2017, среда. 00:00 Футбол

Нападающий Карлос Страндберг, проведший два года в ЦСКА, стал героем матча квалификационного раунда молодёжного чемпионата мира между сборными Швеции и Кипра. Шведский бомбардир оформил хет-трик, а его команда одержала победу со счётом 4:1.

Шведская сборная провела первый матч в группе 6, где лидируют бельгийцы, набравшие четыре очка в двух играх. По три очка также у венгров и киприотов.

Страндберг не сумел закрепиться в основе ЦСКА и покинул команду в январе 2017 года. «Брюгге» отдал за него «армейцам» около € 1,5 млн. Недавно было объявлено о переходе Карлоса в «Мальмё».

U21 ЧЕ-2019
05 сентября 2017, вторник. 19:45 МСК
Швеция U21
4 : 1
Кипр U21
1:0 – Страндберг – 3, 2:0 – Страндберг – 5, 3:0 – Страндберг – 38, 4:0 – Ракип – 90+1, 4:1 – Элиа – 90+3
Бывший нападающий ЦСКА Страндберг стал игроком «Мальмё»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Карлос Страндберг
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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