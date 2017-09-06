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Вентура: очевидно, что приоритетом Италии в матче с Израилем был результат

6 сентября 2017, среда. 00:04 Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Израилем (1:0).

«Очевидно, что нашим приоритетом был результат, я счастлив. В первом тайме мы были вялыми, но потом усилили темп и начали доставлять мяч в штрафную соперника. Конечно, нам предстоит ещё много работы, но я доволен тем, как трудятся игроки. Если бы в первом тайме мы показали тот же темп игры, что во втором, то игра складывалась бы легче. Мы делаем всё шаг за шагом», — цитирует Вентуру Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Израиля - Футбол Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура
Новости. Чемпионат мира 2018
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