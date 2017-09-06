Новичок «Спартака» Педро Роша: мечтал о 9-м номере, но он занят

Новичок «Спартака» бразильский полузащитник Педро Роша дал интервью клубной пресс-службе, в котором, помимо прочего, рассказал, почему выбрал 99-й номер.
«Хотел по схожести с девяткой. Мечтал, конечно, о девятке, но она занята. А сам номер мне нравится, потому что его носили величайшие нападающие, Роналдо, в том числе», — поведал Роша.
22-летнего футболиста спросили, советовался ли он с кем то из своих соотечественников по поводу перехода в «Спартак». «Поговорил только с Ромуло и Алексом. Они сказали, что здесь очень здорово, мне понравится, меня хорошо примут и здесь я не буду испытывать проблем. Пока всё это оправдывается», — заявил Роша.
Новичок «Спартака» Роша прибыл в Москву и получил футболку с 99-м номером
Видео можно посмотреть в YouTube.