Шевченко: в нашей группе вообще ничего не ясно, голову никто опускать не будет

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии (0:2).
«Первый мяч был самым важным моментом в игре. Команда до него контролировала ситуацию, хорошо играла. После этого гола где-то команда растерялась на 10 минут. Нам тяжело было находить свободные зоны, но моменты какие-то всё равно создавали. Не собираюсь разговаривать с судьями ни о чём, но нужно пересмотреть первый гол. В совершенно равной игре пропустили со спорного момента.
Многие ребята потратили силы после длинного перелёта, и я выпустил на поле более свежих футболистов. Посчитали нужным поставить Ракицкого, потому что считали, что будем больше контролировать мяч. Благодарен тем игрокам, которые сыграли две подряд игры через два дня на третий, и которые до этого не играли по два-три месяца. Это очень тяжело. Но у нас нет замены, и какие-то позиции во втором тайме выпали. С точки зрения результата мы сегодня проиграли, с точки зрения игры – ни в коем случае.
В этой группе вообще ничего не ясно. Выиграем два матча следующих и посмотрим, за какое место будем бороться. Тут нет фаворитов, тут есть четыре команды, которые борются за две позиции. И голову опускать никто не будет», — цитирует Шевченко Tribuna.
Турнирное положение в группе I: 1. Хорватия – 16 очков (8 матчей); 2. Исландия – 16 (8); 3. Турция – 14 (8); 4. Украина – 14 (8); 5. Финляндия – 7 (8); 6. Косово – 1 (8).