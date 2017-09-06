Де Росси вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную Италии, догнав Пирло

Для полузащитника «Ромы» и сборной Италии Даниэле Де Росси матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Израиля стал 116-м в футболке «скуадра адзурра».
Таким образом, по этому показателю 34-летний Де Росси вышел на четвёртое место в истории сборной Италии, сравнявшись с Андреа Пирло.
Больше матчей за итальянскую сборную провели только Джанлуиджи Буффон (171 матч), Фабио Каннаваро (136) и Паоло Мальдини (126).
Напомним, что в прошедшем матче итальянцы победили на своём поле со счётом 1:0, единственный гол забил Чиро Иммобиле.