Во время матча Колумбия — Бразилия на поле выбежала собака

В конце первого тайма матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в зоне Южной Америки между сборными Колумбии и Бразилии возникла небольшая пауза.
Виной всему стала собака, которая выбежала на поле стадиона «Метрополитано Роберто Мелендес», где проходит матч.
Интересно, что почти сразу же после этого бразильцам удалось открыть счёт — голом отметился Виллиан.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Колумбия — Бразилия.