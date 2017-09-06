Аргентина не сумела обыграть Венесуэлу в квалификации ЧМ-2018

Сборная Аргентины сыграла вничью 1:1 со сборной Венесуэлы в домашнем матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Первый тайм прошёл при большом преимуществе хозяев, которые до перерыва так и не сумели воплотить его в гол. Во второй половине встречи на 50-й минуте нападающий гостей Джон Мурильо открыл счёт, а через четыре минуты защитник венесуэльцев Рольф Фельтшер своим автоголом помог аргентинцам сравнять счёт. В оставшееся время второго тайма голевые моменты возникали как у одних, так и у других ворот, но к финальному свитку счёт так и остался неизменным.