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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Аргентина не сумела обыграть Венесуэлу в квалификации ЧМ-2018

6 сентября 2017, среда. 04:30 Футбол

Сборная Аргентины сыграла вничью 1:1 со сборной Венесуэлы в домашнем матче 16-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Первый тайм прошёл при большом преимуществе хозяев, которые до перерыва так и не сумели воплотить его в гол. Во второй половине встречи на 50-й минуте нападающий гостей Джон Мурильо открыл счёт, а через четыре минуты защитник венесуэльцев Рольф Фельтшер своим автоголом помог аргентинцам сравнять счёт. В оставшееся время второго тайма голевые моменты возникали как у одних, так и у других ворот, но к финальному свитку счёт так и остался неизменным.

ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 16-й тур
06 сентября 2017, среда. 02:30 МСК
Аргентина
1 : 1
Венесуэла
0:1 – Мурильо – 50, 1:1 – Фельтшер – 54 (автогол)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Венесуэлы - Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
6 сентября 2017, среда
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