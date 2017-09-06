Сампаоли: Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли был очень расстроен результатом домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Венесуэлы. «Альбиселесте» сумела один раз поразить ворота соперника, но завоевала лишь очко.
«Наше положение ещё больше осложнилось. Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола. Но нам не хватило настойчивости. Тем не менее игра сборной Аргентины в первом тайме даёт повод для оптимизма. Мы упустили из рук отличную возможность, питая большие надежды на победу, но это футбол», — цитирует Сампаоли Ole.
Аргентина не сумела обыграть Венесуэлу в квалификации ЧМ-2018