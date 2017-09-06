Серхио Рамос ждёт от сборной Испании значительных успехов

Защитник сборной Испании Серхио Рамос адресовал слова похвалы национальной команде. Подопечные Хулена Лопетеги одержали победу над сборной Лихтенштейна в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира. Гости поразили ворота хозяев поля восемь раз, а свои сумели удержать на замке.
«У нас великолепная сборная, в которой много талантливых футболистов. Сплав опыта и таланта в национальной команде – это то, что необходимо. Мы вновь стали убеждать своей игрой и вызывать энтузиазм у болельщиков. Мы делаем соответствующие шаги, и я бы покривил душой, если бы сказал, что не ожидаю от команды значительных успехов», — цитирует Рамоса Marca.
Лопетеги: Испания близка к выходу в финал ЧМ, но это ничего не значит