175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Пантич: «Атлетико» — фаворит на всех турнирах

6 сентября 2017, среда. 07:53 Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Милинко Пантич очень высокого мнения о возможностях команды в нынешнем сезоне. Пантич уверен, что столичная команда способна добиться самых больших успехов.

«Атлетико» — фаворит на всех турнирах, в которых принимает участие», — приводит слова Пантича Marca.

Относительно того, что некоторые клубы платят баснословные деньги за футболистов, Пантич сказал: «Трансферный рынок сошёл с ума».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт с испанским клубом до лета 2020 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
07:56 Нойер сравнил «Баварию» со сборной Испании 2008, 2010 и 2012 годов
07:53 Пантич: «Атлетико» — фаворит на всех турнирах
07:33 Серхио Рамос ждёт от сборной Испании значительных успехов
07:14 Писарро: думал, что «Вердер» предложит мне новый контракт
07:13 Нойер: нормально, что Мюллер хочет выходить на поле с первой же минуты
06:43 Эдегор продлил контракт с «Реалом»
06:43 Сампаоли: Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола
06:41 Лопетеги: Испания близка к выходу в финал ЧМ, но это ничего не значит
04:55 Уругвай победил Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018
04:30 Аргентина не сумела обыграть Венесуэлу в квалификации ЧМ-2018
03:51 Буффон: в Испании за 200 пасов за 20 метров аплодируют, в Италии – освистывают
02:53 США лишь за 5 минут до конца основного времени отыгрались в матче с Гондурасом
02:36 Лунёв: не считаю себя конкурентом Акинфеева в основе сборной России
01:57 Сборная Перу выиграла у команды Эквадора в матче квалификации ЧМ-2018
01:27 Бразилия и Колумбия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018
01:15 Неймар: президент «Барселоны» — посмешище
01:06 Чили проиграла Боливии, не имеющей турнирной мотивации
01:02 Лопетеги: по сути, Испания решила исход матча с Лихтенштейном на первых минутах
00:51 Во время матча Колумбия — Бразилия на поле выбежала собака
00:40 ФИФА не приняла документы «Лестера» для регистрации трансфера Адриена Силвы
00:21 Де Росси вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную Италии, догнав Пирло
00:20 Шевченко: в нашей группе вообще ничего не ясно, голову никто опускать не будет
00:15 Новичок «Спартака» Педро Роша: мечтал о 9-м номере, но он занят
00:04 Вентура: очевидно, что приоритетом Италии в матче с Израилем был результат
00:00 Экс-нападающий ЦСКА Страндберг оформил хет-трик за молодёжную сборную Швеции
5 сентября 2017, вторник
23:39 Сербия обыграла Ирландию, Уэльс — Молдавию, а Австрия сыграла вничью с Грузией
23:37 Сборная Украины проиграла Исландии, Турция одержала победу над Хорватией
23:37 Испания забила восемь голов Лихтенштейну, Италия одолела Израиль
23:11 Азар пошутил, что если за Неймара заплатили € 222 млн, то он стоит миллиард
22:32 Пеле: Коутиньо не нужно перебираться в Испанию для развития карьеры
22:27 Суркисы ведут переговоры о проведении матча «Мариуполь» — «Динамо» К
22:26 Сборная Саудовской Аравии — восьмой участник чемпионата мира в России
22:20 М. Щенников: сейчас Жора не зацикливается на обороне — отсюда результативность
22:01 Зуев: даже у больших мастеров бывают игры, когда не везёт
21:57 Чалов: большое спасибо болельщикам, победили благодаря им
21:46 Тренер молодёжной сборной Гибралтара гордится игроками после матча с Россией
21:45 Бушманов: не могу сказать, что критика Мутко повлияла на подготовку к игре
21:42 Венгер выступает за отмену трансферного окна в январе
21:42 Гулиев: молодёжной сборной России надо поправлять реализацию
21:31 У. Дембеле: Мбаппе пытался успокоить меня, когда трансфер в «Барсу» застопорился
21:05 Новичок «Спартака» Роша прибыл в Москву и получил футболку с 99-м номером
20:55 Молодёжная сборная России разгромила команду Гибралтара в Туле
20:44 «Монако» получил награду Ассоциации европейских клубов
20:40 Уилкинс: продажа Матича в «МЮ» — худшее решение «Челси» на моей памяти
20:16 Marca: Диего Коста вернулся в Лондон из Бразилии
Все новости RSS
Партнерский контент