Пантич: «Атлетико» — фаворит на всех турнирах

Бывший полузащитник мадридского «Атлетико» Милинко Пантич очень высокого мнения о возможностях команды в нынешнем сезоне. Пантич уверен, что столичная команда способна добиться самых больших успехов.
«Атлетико» — фаворит на всех турнирах, в которых принимает участие», — приводит слова Пантича Marca.
Относительно того, что некоторые клубы платят баснословные деньги за футболистов, Пантич сказал: «Трансферный рынок сошёл с ума».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт с испанским клубом до лета 2020 года.