Мексика и Коста-Рика сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики на своём поле разошлась миром со сборной Мексики со счётом 1:1 в матче 8-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года. Примечательно, что во встрече забивали лишь хозяева – сначала на 42-й минуте защитник Кристиан Гамбоа отправил мяч в сетку своих ворот, а на 82-й нападающий Маркос Уренья восстановил паритет.
В ещё одной встрече сборная Панамы нанесла поражение сборной Тринидада и Тобаго со счётом 3:0. Счёт в матче на 30-й минуте открыл панамский нападающий Габриэль Торрес. На 57-й минуте защитник сборной Тринидада и Тобаго отличился автоголом, удвоив этим преимущество соперников, а на 85-й минуте форвард Абдьель Арройо установил на табло окончательный счёт.