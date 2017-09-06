На матч «Амкар» — ЦСКА назначен делегат

Российская футбольная Премьер-Лига назначила делегата на матч 9 тура РФПЛ между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА. Официальным представителем, отвечающим за вопросы организации и проведения встречи, будет Анатолий Дробышев из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил официальный сайт пермской команды.
Игра состоится 8 сентября на поле пермского стадиона «Звезда». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
После 8 туров «Амкар» занимает последнее место в турнирной таблице, «армейцы» — на шестой позиции.
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