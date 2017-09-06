175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Усман Дембеле: моё главное игровое достоинство – голевые передачи

6 сентября 2017, среда. 09:33 Футбол

Новый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле поделился мнением о своих выигрышных качествах на поле. Французский футболист подчеркнул, что ему нравится отличаться результативными пасами.

«Моё главное игровое достоинство – голевые передачи. Мне нравится выдавать пасы, которые становятся определяющими для результата. Стремлюсь находить лучшие решения для своих партнёров по команде. Что же касается тех аспектов игры, которые мне ещё предстоит усовершенствовать, то я должен забивать чаще. Мне хочется быть лучшим во всех аспектах игры», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Усман Дембеле: не думаю заменить Неймара в «Барселоне»
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Усман Дембеле
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
10:18 Игроки сборной Саудовской Аравии получат по € 1,1 млн за выход на ЧМ-2018
10:00 «Спортивная волна» готовит новые сюрпризы для участников
09:55 Заховайло: в матче с Исландией похвалы заслуживает только Коноплянка
09:44 Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Саутгемптоном»
09:39 Моуринью: Лукаку после продажи Неймара стоил бы £ 150 млн
09:33 Усман Дембеле: моё главное игровое достоинство – голевые передачи
09:26 Видаль намекнул, что может завершить карьеру в сборной Чили после ЧМ-2018
09:21 Ярмоленко: будь результат иным, Украина могла почти обеспечить выход на ЧМ-2018
09:19 На матч «Амкар» — ЦСКА назначен делегат
08:48 Тите: что пригодно для Неймара, пригодно и для сборной Бразилии
08:46 Неймар: соперники меня не провоцировали, и я рад за сборную Бразилии
08:14 Мексика и Коста-Рика сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2018
07:56 Нойер сравнил «Баварию» со сборной Испании 2008, 2010 и 2012 годов
07:53 Пантич: «Атлетико» — фаворит на всех турнирах
07:33 Серхио Рамос ждёт от сборной Испании значительных успехов
07:14 Писарро: думал, что «Вердер» предложит мне новый контракт
07:13 Нойер: нормально, что Мюллер хочет выходить на поле с первой же минуты
06:43 Эдегор продлил контракт с «Реалом»
06:43 Сампаоли: Аргентина должна была победить Венесуэлу с разницей в три гола
06:41 Лопетеги: Испания близка к выходу в финал ЧМ, но это ничего не значит
04:55 Уругвай победил Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018
04:30 Аргентина не сумела обыграть Венесуэлу в квалификации ЧМ-2018
03:51 Буффон: в Испании за 200 пасов за 20 метров аплодируют, в Италии – освистывают
02:53 США лишь за 5 минут до конца основного времени отыгрались в матче с Гондурасом
02:36 Лунёв: не считаю себя конкурентом Акинфеева в основе сборной России
01:57 Сборная Перу выиграла у команды Эквадора в матче квалификации ЧМ-2018
01:27 Бразилия и Колумбия сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018
01:15 Неймар: президент «Барселоны» — посмешище
01:06 Чили проиграла Боливии, не имеющей турнирной мотивации
01:02 Лопетеги: по сути, Испания решила исход матча с Лихтенштейном на первых минутах
00:51 Во время матча Колумбия — Бразилия на поле выбежала собака
00:40 ФИФА не приняла документы «Лестера» для регистрации трансфера Адриена Силвы
00:21 Де Росси вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную Италии, догнав Пирло
00:20 Шевченко: в нашей группе вообще ничего не ясно, голову никто опускать не будет
00:15 Новичок «Спартака» Педро Роша: мечтал о 9-м номере, но он занят
00:04 Вентура: очевидно, что приоритетом Италии в матче с Израилем был результат
00:00 Экс-нападающий ЦСКА Страндберг оформил хет-трик за молодёжную сборную Швеции
5 сентября 2017, вторник
23:39 Сербия обыграла Ирландию, Уэльс — Молдавию, а Австрия сыграла вничью с Грузией
23:37 Сборная Украины проиграла Исландии, Турция одержала победу над Хорватией
23:37 Испания забила восемь голов Лихтенштейну, Италия одолела Израиль
23:11 Азар пошутил, что если за Неймара заплатили € 222 млн, то он стоит миллиард
22:32 Пеле: Коутиньо не нужно перебираться в Испанию для развития карьеры
22:27 Суркисы ведут переговоры о проведении матча «Мариуполь» — «Динамо» К
22:26 Сборная Саудовской Аравии — восьмой участник чемпионата мира в России
22:20 М. Щенников: сейчас Жора не зацикливается на обороне — отсюда результативность
Все новости RSS
Партнерский контент