Усман Дембеле: моё главное игровое достоинство – голевые передачи

Новый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле поделился мнением о своих выигрышных качествах на поле. Французский футболист подчеркнул, что ему нравится отличаться результативными пасами.
«Моё главное игровое достоинство – голевые передачи. Мне нравится выдавать пасы, которые становятся определяющими для результата. Стремлюсь находить лучшие решения для своих партнёров по команде. Что же касается тех аспектов игры, которые мне ещё предстоит усовершенствовать, то я должен забивать чаще. Мне хочется быть лучшим во всех аспектах игры», — приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.
Усман Дембеле: не думаю заменить Неймара в «Барселоне»