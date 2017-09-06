Моуринью: Лукаку после продажи Неймара стоил бы £ 150 млн

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что если бы манкунианцы вели переговоры с «Эвертоном» по Ромелу Лукаку после перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», трансферная стоимость бельгийца возросла бы до £ 150 млн (€ 164 млн). «МЮ» приобрёл Лукаку за несколько дней до продажи Неймара, заплатив £ 75 млн.
«Я думаю, мы поступили по-умному. Мы понимали, может произойти что-то, что навсегда изменит рынок. После продажи Неймара всё изменилось. С точки зрения цен изменения к худшему.
Я думаю, что 31 августа Лукаку стоил бы £ 150 млн. Матич оценивался бы в £ 60-70 млн. Неймар всё изменил. А если бы рекорд по-прежнему принадлежал Погба (француз был куплен за € 105 млн. — Прим. «Чемпионата»), то «Ливерпуль» продал бы Коутиньо за £ 101 млн», — рассказал Моуринью в интервью The Times.