Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Саутгемптоном»

После неудачных попыток летом покинуть «Саутгемптон» защитник Вирджил Ван Дейк вернулся к тренировкам с основной командой, сообщает The Telegraph. Во время летнего трансферного окна голландский игрок подтвердил, что хочет покинуть «Саутгемптон», и подал официальный запрос о трансфере.
Однако «святые» категорически отказались обсуждать продажу ван Дейка, к которому проявляли интерес «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Ван Дейк уже начал заниматься, но его возвращение на поле ожидается через несколько недель, так как он пропустил большую часть предсезонной подготовки. В прошлом сезоне ван Дейк провёл в чемпионате Англии 21 матч, забив 1 гол.
Защитник «Саутгемптона» ван Дейк объявил о подаче запроса на трансфер