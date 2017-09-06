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Ван Дейк вернулся к тренировкам с «Саутгемптоном»

6 сентября 2017, среда. 09:44 Футбол

После неудачных попыток летом покинуть «Саутгемптон» защитник Вирджил Ван Дейк вернулся к тренировкам с основной командой, сообщает The Telegraph. Во время летнего трансферного окна голландский игрок подтвердил, что хочет покинуть «Саутгемптон», и подал официальный запрос о трансфере.

Однако «святые» категорически отказались обсуждать продажу ван Дейка, к которому проявляли интерес «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Ван Дейк уже начал заниматься, но его возвращение на поле ожидается через несколько недель, так как он пропустил большую часть предсезонной подготовки. В прошлом сезоне ван Дейк провёл в чемпионате Англии 21 матч, забив 1 гол.

Защитник «Саутгемптона» ван Дейк объявил о подаче запроса на трансфер
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Саутгемптон Вирджил ван Дейк
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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