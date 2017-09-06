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Заховайло: в матче с Исландией похвалы заслуживает только Коноплянка

6 сентября 2017, среда. 09:55 Футбол

Футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение сборной Украины от команды Исландии (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Посредник раскритиковал многих игроков, выделив лишь Евгения Коноплянку.

«В футболе от любви до ненависти всего один проигранный матч. Полностью провалили второй тайм. Было очень заметно, что силёнок не хватило, не успели восстановится. Полностью разочаровали игроки, которые не играли против Турции, — по логике сил у них должно было быть предостаточно. Малиновский не для больших задач, желания много, но… нет соответствующего уровня мастерства и играть в основе сборной ему рановато. То же касается и Коваленко. Слишком много было роздано ему авансов, но, на мой взгляд, в сборной играет по блату.

Пан Ракицкий… создалось впечатление, что сделал всем нам одолжение, что вышел на поле. Вот с него и Ярмоленко спрос должен быть большой. Степаненко старался, но сил у него явно не хватало. Единственный игрок, который заслуживает похвалы, — это Женя Коноплянка… Ну а остальные… это так… выглядели как говно в проруби. Так что критика этого поражения вполне заслуженна», — цитирует Заховайло «Динамомания».

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Источник: Динамомания Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Исландии — Футбол Сборная Украины — Футбол Евгений Коноплянка ЧМ-2018
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