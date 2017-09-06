«Спортивная волна» готовит новые сюрпризы для участников

Организаторы «Спортивной волны» решили продлить лето всем участникам. 10-й, юбилейный фестиваль пройдёт на Средиземноморском побережье с 30 сентября по 7 октября. Помимо активной футбольной составляющей, гостей мероприятия ждут крупные турниры по волейболу, настольному теннису, дартсу и киберфутболу. Активными участниками всех состязаний станут известные футболисты — Валерий Шмаров, Андрей Канчельскис, Дмитрий Сенников и Руслан Нигматуллин.
В программе найдётся место для желающих попробовать себя в интеллектуальных играх. Несколько вечеров будут посвящены покерному турниру. Девушки смогут продемонстрировать свою красоту и средиземноморский загар в конкурсе «Мисс «Спортивная волна», а представители сильного пола полюбоваться грацией участниц. За музыкальное сопровождение и танцевальное настроение будут отвечать рэпер ST, Оксана Почепа (Акула), популярные группы «Интонация» и «140 ударов в минуту». Музыканты готовят уникальную программу для фестиваля. Традиционный DJ-сет подготовит постоянный резидент «Спортволны» Руслан Нигматуллин.
Регистрация любительских футбольных команд и всех желающих стать частью самого яркого спортивного события осени доступна на www.turkey2017.sportvolna.ru.