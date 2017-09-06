Игроки сборной Саудовской Аравии получат по € 1,1 млн за выход на ЧМ-2018

Футболисты сборной Саудовской Аравии получат по 5 млн саудовских риалов (около € 1,1 млн) за выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Накануне подопечные Берта ван Марвейка обыграли Японию (1:0) и завоевали путёвку на мировое первенство, которое следующим летом пройдёт в России.
По информации arabic.sputniknews.com премия, которую пообещал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд, станет рекордной в истории спортивных достижений.
Сборная Саудовской Аравии финишировала в группе В на втором месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Сборная Саудовской Аравии — восьмой участник чемпионата мира в России