Аспас: перед игрой с Лихтенштейном тренер напомнил о матче Франция — Люксембург

Нападающий сборной Испании Яго Аспас после победы над Лихтенштейном (8:0) в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года рассказал о дружбе с Альваро Моратой, а также о наставлениях главного тренера перед матчем. Аспас вышел на поле после перерыва, оформил дубль и отдал голевой пас.
«Я и Альваро Мората являемся друзьями, и это помогает на поле. Жаль, что оба не смогли оформить хет-трик, но главное, что мы выиграли и хорошо сыграли. Перед игрой тренер напомнил нам о матче Франция – Люксембург (встреча завершилась вничью 0:0. — Прим. «Чемпионата».). Мы знали, что нужно показать отличную игру, не терять концентрацию и забить столько, сколько сможем», — цитирует Аспаса Football Espana.
Исландцы стали ближе к России, украинцы – дальше. Обзор отбора ЧМ
Также в программе: почему Сирия может пройти на чемпионат мира и как сербы лидируют в группе.