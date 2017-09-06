Каряка: постараемся сыграть с ЦСКА хорошо, у «Амкара» явно наметился прогресс

Тренер «Амкара» Андрей Каряка поделился ожиданиями в преддверии домашнего матча 9-го тура РФПЛ с московским ЦСКА. Встреча пройдёт 8 сентября.
«Прежде всего хочу пригласить болельщиков на матч с ЦСКА. Постараемся сыграть хорошо. У нас получилась немного скомканная подготовка к сезону, но в последних играх у нас явно наметился прогресс. Когда играли через два дня на третий, ребята выглядели неплохо. Выдержали напряжённый отрезок. У нас большая группа игроков достойна попасть в основной состав. С одой стороны, это радует, но тренерам непросто сделать выбор.
Спасибо болельщикам, что они не бросили нас в этой трудной ситуации. Чувствуется, что в городе команду любят и поддерживают. На встрече с болельщиками был позитив, хотя сезон начали не так, как хотелось бы.
Мы рады, что смогли вернуть Диму Белорукова. Он хочет играть, он лидер на поле и в раздевалке. Хорошо, что он вернулся! Надеюсь, что скоро поправится Огуде, нам его не хватает", — сказал Каряка в эфире «Радио Болид».