Дзаппакоста: через плей-офф или прямым путём, но Италия хочет сыграть на ЧМ-2018

Защитник «Челси» и сборной Италии Давиде Дзаппакоста прокомментировал победу над Израилем (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
«Нам пришлось приложить усилия, чтобы одержать победу. Израиль оборонялся большими силами, но мы были терпеливы и преуспели.
Матч в Мадриде заставил нас многое понять (Италия уступила Испании 0:4. — Прим. «Чемпионата».). Мы должны действовать компактно, бороться за каждый мяч и играть до конца с соперником. Плей-офф ближе, но нашей целью остаётся квалификация на чемпионат мира. Не имеет значения, произойдёт ли это напрямую или через плей-офф», — сказал Дзаппакоста в эфире Rai Sport.
За два тура до конца отборочного турнира Италия в группе G занимает 2-е место, в трёх очках от лидирующей Испании. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».