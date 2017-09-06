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Тренировочные базы ЧМ-2018 в Калининграде застелют рулонным газоном из Польши

6 сентября 2017, среда. 11:26 Футбол

Польша начала поставку рулонных газонов для футбольных полей калининградских тренировочных площадок чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Welcome2018 со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

В Калининграде во время чемпионата мира в качестве тренировочных площадок будут использоваться стадионы «Мирный», «Локомотив» и «Пионер». В настоящее время ведется их реконструкция, для каждого стадиона требуется 9,8 тыс. кв. метров газона.

Игровые поля уже оснащены системами полива, подземного и поверхностного дренажа и готовы к подключению к водоснабжению. Завершение реконструкций и ввод площадок в эксплуатацию намечен на конец октября.

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Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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