Белоруков: вопрос к тренерам «Динамо», почему я стал меньше играть

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков поделился ожиданиями в преддверии домашнего матча 9-го тура РФПЛ с московским ЦСКА (8 сентября), а также рассказал, почему решил вернуться в пермскую команду и выступать за «Амкар» на правах аренды.
«Рад вернуться к себе домой, встретил старых знакомых в команде. Мысли одни – помочь команде подняться как можно выше. Приходите с семьями, с детьми, нам нужна ваша поддержка на игре с ЦСКА! Есть доверие ребят и тренеров, надеюсь оправдать его. С «Динамо» «Амкар» играл неплохо, не заслужил крупного поражения. А с тех пор команда идёт вперёд, играет лучше. Буду ли играть – вопрос к главному тренеру. А приглашали меня помочь на поле и сплотить ребят, игрок я опытный, бывал в разных ситуациях.
Год я отсутствовал, а команда заметно изменилась. Надо во многом прибавлять по чуть-чуть. Я всё время общался с руководителями «Амкара». Как только перестал получать игровую практику в «Динамо», стал искать варианты. Понятно, что вариант с «Амкаром» был приоритетным. Я не скрывал, что уходил в «Динамо» с большими целями, но стал проводить мало времени на поле.
С такими результатами не заинтересуешь тренеров сборной. Требований к себе я не снижал, работал с полной отдачей, вопрос к тренерам «Динамо», почему я стал меньше играть. Когда играл за «Динамо» с «Зенитом-2», схлестнулся с Гасилиным. Сейчас встретились в «Амкаре», посмеялись. В Перми я построил дом, но семья жила со мной в Москве. Планы на будущее связаны с Пермью",— сказал Белоруков в эфире «Радио Болид».