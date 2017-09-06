Жеребьёвка стыковых матчей европейского отбора на ЧМ-2018 пройдёт 17 октября

Жеребьёвка стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в европейской зоне состоится 17 октября в Цюрихе, сообщает официальный сайт ФИФА.
Девять команд, которые станут победителями своих групп на первом этапе, попадут на мировое первенство напрямую. Восемь команд, которые займут вторые места, будут разбиты на четыре пары. Победители стыковых встреч выйдут в финальную часть чемпионата мира.
Путёвку на чемпионат мира из европейской зоны уже обеспечила сборная Бельгии, досрочно выигравшая группу H.
Сборная Бельгии первой из европейского отбора вышла на ЧМ-2018