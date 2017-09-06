Х. Энрике: не хочу на старости лет быть инвалидом

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике прокомментировал решение завершить карьеру в возрасте 31 года.
«Я не могу играть без лекарств, я даже не тренируюсь. Иногда из-за большого количества лекарств у меня во время тренировки кружилась голова. После каждого матча моё колено раздувалось как мяч, я едва мог ходить. Восстановление, которое должно было занять три месяца, превратилось в два года. В Англии меня осматривали пять врачей, и они не видели проблемы. Мне было больно, но они говорили, что это происходит на подсознательном уровне.
Когда я вернулся в Испанию и перенёс операцию, я уже не был тем, кем был раньше, это неприятно. В Англии я три месяца играл с травмой мениска, поэтому был вынужден уехать. У меня возникали приступы тревоги, я не понимал, что происходит.
«Сарагоса» открыла двери для меня, но во время предсезонной подготовки вновь возникли проблемы с коленом, после чего мы пожали друг другу руки и я ушёл. Я хочу на старости лет ходить, а не быть инвалидом», — цитирует Энрике Marca.