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Х. Энрике: не хочу на старости лет быть инвалидом

6 сентября 2017, среда. 12:06 Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике прокомментировал решение завершить карьеру в возрасте 31 года.

«Я не могу играть без лекарств, я даже не тренируюсь. Иногда из-за большого количества лекарств у меня во время тренировки кружилась голова. После каждого матча моё колено раздувалось как мяч, я едва мог ходить. Восстановление, которое должно было занять три месяца, превратилось в два года. В Англии меня осматривали пять врачей, и они не видели проблемы. Мне было больно, но они говорили, что это происходит на подсознательном уровне.

Когда я вернулся в Испанию и перенёс операцию, я уже не был тем, кем был раньше, это неприятно. В Англии я три месяца играл с травмой мениска, поэтому был вынужден уехать. У меня возникали приступы тревоги, я не понимал, что происходит.

«Сарагоса» открыла двери для меня, но во время предсезонной подготовки вновь возникли проблемы с коленом, после чего мы пожали друг другу руки и я ушёл. Я хочу на старости лет ходить, а не быть инвалидом», — цитирует Энрике Marca.

Бывший защитник «Ливерпуля» Х. Энрике завершил карьеру в возрасте 31 года
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Сарагоса Хосе Энрике Травмы — футбол
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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