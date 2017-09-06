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Мбаппе: € 1 или € 180 млн ничего не меняют, не я вынимаю их из кармана

6 сентября 2017, среда. 12:24 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который перешёл в столичный клуб из «Монако» на правах аренды, в интервью RMC рассказал о своём выборе. Парижане арендовали 18-летнего футболиста с правом выкупа. Сумма сделки может составить € 150 млн.

«€ 1 или € 180 млн ничего не меняют для меня. Я не вынимаю их из кармана, и я не тот человек, который прикасается к этим деньгам. Что касается выбора, он был сделан давно, ещё до перехода Неймара. Где я предпочитаю играть? На поле», — заключил Мбаппе.

6 сентября «ПСЖ» организовал пресс-конференцию, на которой представил французского футболиста.

Мбаппе — болельщикам «Монако»: вы можете ненавидеть меня, но я вас люблю
Источник: RMC Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Монако Килиан Мбаппе
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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