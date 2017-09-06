Биджиев — основной претендент на пост главного тренера курского «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату», Хасанби Биджиев является главным претендентом на пост главного тренера курского «Авангарда». Также в сферу интересов клуба входят такие специалисты, как Сергей Балахнин и Омари Тетрадзе.
Ранее клуб из Курска объявил об отставке Игоря Беляева с поста главного тренера. Однако, несмотря на уход, Беляев ещё будет руководить командой в матче с воронежским «Факелом» в статусе исполняющего обязанности главного тренера. До назначения нового наставника Беляев останется в должности с приставкой «и.о.», а затем войдёт в новый тренерский штаб.
После 11-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» занимает 17-е место, имея в активе 9 очков. Ближайший матч курская команда проведёт дома 6 сентября с «Факелом».
Главный тренер курского «Авангарда» подал в отставку