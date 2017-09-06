Моуринью по примеру Маты будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью последовал примеру полузащитника манкунианцев Хуана Маты и будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность. Об этом сообщает The Telegraph.
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать один процент от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Отмечается, что примеру испанского футболиста уже последовали 12 игроков, среди которых восемь мужчин и четыре представительницы женского пола. Мата подтвердил, что наставник «МЮ» Жозе Моуринью также присоединился к его организации.