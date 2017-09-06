Глава УЕФА Чеферин поддержал идею сокращения периода летнего трансферного окна

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался в поддержку идеи сокращения летнего трансферного окна. 7 сентября владельцы 20 клубов АПЛ проведут голосование по вопросу сокращения трансферного окна со следующего сезона. Для того чтобы сроки были изменены, требуется одобрение 14 клубов из 20.
«Я в курсе, что идут серьёзные дискуссии по поводу сокращения летнего трансферного окна в Европе. Я думаю, плохо, когда игроки начинают сезон в одном клубе, а до закрытия трансферного окна уже выступают за другой. Окно не должно быть таким долгим, и я поддерживаю его сокращение», — цитирует Чеферина The Times.
Во многих европейских чемпионатах трансферный период, как правило, завершается до 1 сентября.
Клубы АПЛ установили новый рекорд по затратам в трансферное окно